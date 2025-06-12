Посол России в США обсудил восстановление отношений с Дональдом Трампом

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Новый посол России в США Александр Дарчиев встретился с президентом США Дональдом Трампом. Это произошло на государственном приеме в честь Дня России, где Дарчиев официально вступил в должность, сообщили в пресс-службе МИД страны.

В ходе встречи Трамп согласился с необходимостью восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном. Дарчиев заявил, что разговоры стали более прагматичными и подчеркнул важность совместной работы для улучшения взаимодействия.

— Несмотря на «токсичное наследие» предшествующего периода, Россия и США обречены как великие державы на неконфронтационное мирное сосуществование, — сказал он.

Посол также добавил, что сейчас существует «окно возможностей» для возобновления межгосударственных связей. Он подчеркнул, что важно находить решения для острых международных проблем на основе взаимного уважения и равноправия.

Хотя формат мероприятия не позволил провести длительную беседу, Дарчиев подчеркнул, что общение было конструктивным.

— Самое главное, что мы перешли от отсутствия разговора к достаточно прагматичному разговору, — уточнил он.

Напомним, что Россия и США решили перенести консультации по улучшению двусторонних отношений из Стамбула в свои столицы. Новый посол России в США Александр Дарчиев сообщил, что следующий раунд переговоров пройдет «в самое ближайшее время в Москве».



Анастасия Фартыгина