Россия и США перенесут консультации по улучшению отношений в свои столицы

Фото: Динар Фатыхов

Россия и США решили перенести консультации по улучшению двусторонних отношений из Стамбула в свои столицы. Новый посол России в США Александр Дарчиев сообщил об этом в интервью ТАСС, подчеркнув, что следующий раунд переговоров пройдет «в самое ближайшее время в Москве».

Дарчиев рассказал, что несмотря на намерения обеих стран улучшить отношения, процесс идет медленно.

— До выздоровления российско-американских отношений еще далеко, а сам процесс тормозится не только оппонентами Белого дома, но и «ястребами» в Конгрессе, — добавил он.

Тем не менее посол подчеркнул, что есть прогресс. В ходе последнего раунда консультаций 10 апреля было принято решение о переносе встреч в столицы стран.

— Важно, что движение вперед, хотя и вполне обратимое, все-таки есть, — заявил Дарчиев.

Напомним, Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина с главами США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским вряд ли состоится.

Анастасия Фартыгина