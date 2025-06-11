Рейды на Волге и Казанке выявили десятки нарушителей среди судоводителей

Транспортная прокуратура совместно с экстренными службами и полицией провела рейды на реках Волга и Казанка. Более 30 судоводителей были отстранены от управления судами за различные нарушения.

Трое жителей Казани стали фигурантами дел об административных правонарушениях за управление незарегистрированными судами и отсутствие необходимых документов.

В акватории Казанки задержан судоводитель в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит лишение права управления судном на срок до двух лет. Также выявлены владельцы маломерных судов, которые не прошли технический осмотр, превысили допустимое количество пассажиров или осуществляли опасное маневрирование.



