Более 60% выпускников готовы к учебе на инженерных и IT-специальностях

Более 300 тысяч школьников по всей России сдали профильную математику. Средний балл остался на уровне прошлого года — 62,05.

Более 60% выпускников набрали свыше 60 баллов, что свидетельствует об их готовности к обучению на востребованных инженерных и IT-специальностях. Количество таких абитуриентов выросло на 18 тысяч.

Также более 328 тысяч выпускников сдали базовую математику. Средний балл не изменился и составил 4,08, однако доля «пятерок» увеличилась до 36%.

Среди типичных ошибок — недопонимание условий заданий, вычислительные просчеты и слабое наглядное геометрическое мышление.

