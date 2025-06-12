Более 60% выпускников готовы к учебе на инженерных и IT-специальностях
Более 300 тысяч школьников по всей России сдали профильную математику. Средний балл остался на уровне прошлого года — 62,05.
Более 60% выпускников набрали свыше 60 баллов, что свидетельствует об их готовности к обучению на востребованных инженерных и IT-специальностях. Количество таких абитуриентов выросло на 18 тысяч.
Также более 328 тысяч выпускников сдали базовую математику. Средний балл не изменился и составил 4,08, однако доля «пятерок» увеличилась до 36%.
Среди типичных ошибок — недопонимание условий заданий, вычислительные просчеты и слабое наглядное геометрическое мышление.
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