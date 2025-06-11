Трамп: торговая сделка с Китаем почти завершена

Китай будет поставлять США редкоземельные металлы

США и Китай находятся на финальном этапе заключения торгового соглашения, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

Сделку должны одобрить главы обоих государств. Ожидается окончательное утверждение со стороны председателя КНР Си Цзиньпина и главы США.

Китай будет поставлять в Америку редкоземельные металлы. Дональд Трамп отметил, что по соглашению таможенные пошлины на китайские товары для США составят 55%, а китайские тарифы на американскую продукцию — 10%.

Китай с 10 апреля ввел дополнительные пошлины в размере 34% на все товары, импортируемые из США. Это решение озвучила комиссия по тарифам Госсовета КНР.

Введение дополнительных таможенных пошлин со стороны США на всю китайскую продукцию, в свою очередь, послужило причиной срыва сделки по покупке американскими властями активов соцсети TikTok .

Дарья Сайфиева