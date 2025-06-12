Итальянец крал золото с завода в Швейцарии, пряча самородки в волосах

Итальянец год выносил золото с завода в Швейцарии, пряча самородки в волосах, пишет Repubblica.

38-летний мужчина работал на предприятии в провинции Комо и на протяжении года совершал кражи. Он засовывал небольшие самородки в дреды, и металлодетекторы не срабатывали, так как охранники не проверяли его прическу. За это время итальянец сумел вынести около двух килограммов драгоценного металла общей стоимостью 150 тысяч евро (13,5 млн рублей).

Полиция вышла на вора случайно во время проверки ломбарда в городе Ро. Мужчина пытался продать 250-граммовый слиток за 23 тысячи евро (около двух миллионов рублей) и запутался в показаниях. На допросе он признался, что уволился с завода в январе, но до этого успел совершить серию краж. Теперь ему грозит тюремное заключение.

