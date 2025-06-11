МОК поддерживает допуск российских атлетов к соревнованиям в нейтральном статусе

Фото: Динар Фатыхов

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл призвал открывать российским спортсменам допуск к международным турнирам в нейтральном статусе. Он выступил с этой инициативой на Генассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF), проходящей в Лозанне, Швейцария, пишет РИА «Спорт».

Макконнелл поблагодарил международные федерации, которые уже допустили российских и белорусских атлетов к соревнованиям.

— Наша позиция в МОК ясна и неизменна с начала военных действий — атлетов нельзя наказывать за действия их правительств, — добавил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он также подчеркнул важность совместной работы всех организаций для обеспечения возможности спортсменам соревноваться на международной арене: «Мы должны работать все вместе над тем, чтобы эти атлеты, пусть и в нейтральном статусе, могли соревноваться со своими коллегами из других стран».

После начала военных действий МОК рекомендовал отстранить российских спортсменов от международных турниров. Однако в 2023 году организация изменила свою позицию, предложив допускать их как нейтральных атлетов. Несмотря на это, многие международные федерации до сих пор не сняли санкции против российских спортсменов.

Напомним, что Кирсти Ковентри из Зимбабве стала новым президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Новый глава МОК выбран по итогам голосования на 144-й сессии комитета в Греции. Все решилось уже в первом раунде выборов. Впервые в истории президентом МОК стала женщина.

Анастасия Фартыгина