В России женщина заболела менингитом после употребления стейка

Россиянка попала в больницу с диагнозом менингит после того, как съела стейк слабой прожарки, а также ряд фруктов и овощей, сообщает «Лента.ру».

Сначала женщина почувствовала слабость и головную боль, у нее начались головокружения. Однако она не придала этому значения. Скорую помощь россиянка вызвала, когда появились светобоязнь, температура 39,5, гипоксия и рвота, а также потеря фокуса зрения и трудности при ходьбе.

В больнице медики диагностировали менингит, вызванный бактерией Listeria. Как объяснили врачи, бактерия также может находиться в немытых фруктах и овощах и способна поразить центральную нервную систему, вызвать листериоз, энцефалит и менингит.

