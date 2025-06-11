ФАС одобрила продажу сети гипермаркетов OBI компании «Гермес»

Фото: Динар Фатыхов

ФАС России одобрила сделку по приобретению ООО «Гермес» контрольного пакета акций сети строительных гипермаркетов Obi. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

ФАС рассмотрела ходатайство «Гермес» о приобретении 65% долей в уставном капитале ООО «Сделай своими руками», ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» и ООО «ОБИ Франчайзинговый Центр», являющихся основными российскими юридическими лицами немецкой сети Obi. Ведомство заключило, что сделка не создаст угрозы ограничения конкуренции на рынке розничной торговли строительными материалами.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Как стало известно ранее, в апреле «Гермес» уже приобрела по 24,99% долей в трех из этих компаний. Бенефициаром ООО «Гермес» является предприниматель Владимир Захватошин.

Интересно отметить, что в конце апреля этого года сообщалось о готовности структур «Севергрупп» к покупке Obi, а ранее — о продаже 25% доли «новому стратегическому инвестору», которым, как теперь подтверждается, и оказалась компания «Гермес». До текущей сделки 100% юрлиц Obi принадлежали АО «Аллонж».

Рената Валеева