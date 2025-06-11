ФАС одобрила продажу сети гипермаркетов OBI компании «Гермес»
ФАС России одобрила сделку по приобретению ООО «Гермес» контрольного пакета акций сети строительных гипермаркетов Obi. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.
ФАС рассмотрела ходатайство «Гермес» о приобретении 65% долей в уставном капитале ООО «Сделай своими руками», ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» и ООО «ОБИ Франчайзинговый Центр», являющихся основными российскими юридическими лицами немецкой сети Obi. Ведомство заключило, что сделка не создаст угрозы ограничения конкуренции на рынке розничной торговли строительными материалами.
Как стало известно ранее, в апреле «Гермес» уже приобрела по 24,99% долей в трех из этих компаний. Бенефициаром ООО «Гермес» является предприниматель Владимир Захватошин.
Интересно отметить, что в конце апреля этого года сообщалось о готовности структур «Севергрупп» к покупке Obi, а ранее — о продаже 25% доли «новому стратегическому инвестору», которым, как теперь подтверждается, и оказалась компания «Гермес». До текущей сделки 100% юрлиц Obi принадлежали АО «Аллонж».
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