Новости экономики

15:13 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

ФАС одобрила продажу сети гипермаркетов OBI компании «Гермес»

12:41, 11.06.2025
ФАС одобрила продажу сети гипермаркетов OBI компании «Гермес»
Фото: Динар Фатыхов

ФАС России одобрила сделку по приобретению ООО «Гермес» контрольного пакета акций сети строительных гипермаркетов Obi. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

ФАС рассмотрела ходатайство «Гермес» о приобретении 65% долей в уставном капитале ООО «Сделай своими руками», ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» и ООО «ОБИ Франчайзинговый Центр», являющихся основными российскими юридическими лицами немецкой сети Obi. Ведомство заключило, что сделка не создаст угрозы ограничения конкуренции на рынке розничной торговли строительными материалами.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Как стало известно ранее, в апреле «Гермес» уже приобрела по 24,99% долей в трех из этих компаний. Бенефициаром ООО «Гермес» является предприниматель Владимир Захватошин.

Интересно отметить, что в конце апреля этого года сообщалось о готовности структур «Севергрупп» к покупке Obi, а ранее — о продаже 25% доли «новому стратегическому инвестору», которым, как теперь подтверждается, и оказалась компания «Гермес». До текущей сделки 100% юрлиц Obi принадлежали АО «Аллонж».

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть629.7
  • Нижнекамскнефтехим80.6
  • Казаньоргсинтез75.7
  • КАМАЗ100.4
  • Нижнекамскшина40.55
  • Таттелеком0.619