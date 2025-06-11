«Ак Барс» расторг контракт с нападающим Егором Коршковым

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий Егор Коршков покидает казанский «Ак Барс». Стороны договорились о расторжении контракта хоккеиста, который действовал до лета 2026 года. Клуб опубликовал официальное заявление по расставанию с Коршковым.

— Контракт с нападающим расторгнут по обоюдному согласию сторон. Благодарим Егора за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере! — говорится в заявлении клуба.

Коршков перешел в «Ак Барс» прошлым летом из хабаровского «Амура». В минувшем сезоне нападающий забросил восемь шайб и набрал 23 очка в 60 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф хоккеист отметился одной результативной передачей в пяти играх Кубка Гагарина.



Сообщалось, что Коршков может перейти в «Амур» или «Сибирь» после ухода из «Ак Барса».

Зульфат Шафигуллин