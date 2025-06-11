Источник: «Сибирь» и «Амур» претендуют на форварда «Ак Барса» Коршкова

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Ак Барса» Егор Коршков входит в сферу интересов хабаровского «Амура» и новосибирской «Сибири». По данным источников, хоккеист сменит клуб в нынешнее межсезонье.

Коршков выступает за «Ак Барс» с лета 2024 года, перейдя из «Амура». Его контракт с клубом рассчитан еще на сезон. Зарплата игрока, по некоторым данным, составляет 65 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В минувшем сезоне за «Ак Барс» нападающий забросил восемь шайб и набрал 23 очка в 60 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф хоккеист отметился одной результативной передачей в пяти играх Кубка Гагарина.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Коршков ранее выступал за ярославский «Локомотив» и «Амур».

Зульфат Шафигуллин