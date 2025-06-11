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В Техасе разместят национальную гвардию после рейдов против нелегалов

12:36, 11.06.2025

Рейды вызвали волну протестов в штате

В Техасе разместят национальную гвардию после рейдов против нелегалов
Фото: Максим Платонов

Техасская национальная гвардия будет размещена по всему штату после полицейских рейдов против нелегалов, вызвавших волну протестов, заявил губернатор Техаса Грег Эбботт. Об этом сообщает «Интерфакс».

Губернатор отметил, что в штате разрешены мирные протестные акции, однако демонстранты не должны приносить ущерб и подвергать опасности окружающих. Национальная гвардия, по его словам, вводится для обеспечения мира и порядка.

Протесты начали проводить после того, как иммиграционная и таможенная полиция США задержала около десяти незаконных мигрантов 6 июня.

Сильнее всего протесты затронули Лос-Анджелес. Президент США Дональд Трамп приказал направить туда войска национальной гвардии.

Дарья Сайфиева

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