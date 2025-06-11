Минобороны и «Татнефть» требуют с АО «Туполев» 8,5 млрд рублей

Только Минобороны планирует взыскать более 1,3 млрд рублей

Фото: Михаил Захаров

Минобороны подало новый иск к АО «Туполев»

Арбитражный суд Москвы на этой неделе зарегистрировал еще один иск Министерства обороны Российской Федерации к акционерному обществу «Туполев». Сумма исковых требований составляет 929 464 059 рублей. Заявление было подано 9 июня 2025 года. Дата следующего заседания в картотеке не указана. Дело будет рассматривать Арбитражный суд Москвы.

Это уже второе заявление Минобороны против АО «Туполев». В апреле ведомство подало еще один иск к компании с суммой требований 400,6 млн рублей по договору подряда. Следующее заседание состоится в московском арбитраже 16 июня.

Таким образом, общий объем исковых требований только со стороны МО к российскому авиапредприятию превышает 1,3 млрд рублей.

«Татнефть» требует от «Туполева» 7,2 млрд рублей

Параллельно с этим компания АО «Туполев» ведет судебные тяжбы с ПАО «Татнефть». Нефтяная компания требует взыскать 5,6 млрд рублей неосновательного обогащения по контракту. Нефтяники просили рассмотреть дело в закрытом режиме, однако суд не нашел для этого оснований. Прокуратура Татарстана ходатайствовала о ее привлечении к процессу, и ее просьбу удовлетворили.

Ранее «Реальное время» сообщало, что стороны пытаются прийти к мировому соглашению. Кроме того, в начале апреля ПАО «Татнефть» обратилось с ходатайством об увеличении суммы требований на 1,6 млрд рублей. Следующее судебное заседание по делу состоится 25 июня 2025 года. Иск рассматривают в Арбитражном суде РТ.

Общая сумма требований по двум искам «Татнефти» к «Туполеву» составила 7,2 млрд рублей.

скриншот с сайта ОАК

Ранее СМИ сообщали, что производство самолетов Ту-214 на Казанском авиазаводе столкнулось с трудностями, что привело к существенной задержке выполнения контрактов. Одной из ключевых проблем стала сложность внедрения программы импортозамещения, предполагающей замену десятков важнейших систем воздушного судна. Замедленные темпы технического перевооружения завода, неритмичность закупок материалов и недостаток рабочей силы усугубляют ситуацию. По версии ряда изданий, именно это послужило предметом претензий нефтяников к «Туполеву»: они заплатили за лайнеры, предназначенные для «ЮВТ Аэро».



Дмитрий Зайцев