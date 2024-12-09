«Туполев» заключит с «Татнефтью» мировое соглашение по иску на 5,6 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

ПАО «Туполев» планирует достичь мирового соглашения с ПАО «Татнефть» в рамках иска, в котором нефтяная компания требует взыскать 5,6 млрд рублей с «Туполева» и Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова. Об этом сообщил представитель ответчика в Арбитражном суде Татарстана на предварительном заседании.



— Мы просим отложить судебное заседание, так как сейчас продолжается согласование мирового соглашения. Процесс требует времени, особенно с учетом недавней замены управляющего директора, — уточнил он.

Судья назначила основное заседание по делу на 5 февраля 2025 года, подчеркнув, что сотрудникам сторон должно хватить времени для достижения договоренности. Если стороны не придут к соглашению, ответчик должен представить отзыв по исковым требованиям до 29 января.

Суд отклонил ходатайство о рассмотрении дела на закрытом заседании. В ноябре Арбитражный суд Татарстана принял иск «Татнефти» на сумму 5,6 млрд рублей к «Туполеву» и Казанскому авиационному заводу.

Напомним, что в Казани состоялось заседание совета директоров АО «Туполев» (в составе ОАК Госкорпорации «Ростех») под председательством раиса Татарстана Рустама Минниханова. В ходе заседания обсуждались ключевые вопросы деятельности АО «Туполев», включая техническое перевооружение и строительство, серийное производство самолетов Ту-214, привлечение новых кадров и развитие внешней кооперации.



Анастасия Фартыгина