«Ак Барс» официально обменял Кошелева в «Адмирал»

Нападающий «Ак Барса» Семен Кошелев официально стал игроком «Адмирала». Клубы подтвердили обмен. «Ак Барс» в результате сделки получил денежную компенсацию.

«Семен Кошелев покидает «Ак Барс». Нападающий отправляется в «Адмирал», мы взамен получаем денежную компенсацию. Благодарим Семена за игру и желаем удачи в дальнейшем!» — говорится в заявлении казанского клуба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кошелев выступал за «Ак Барс» с зимы 2023 года. В минувшем сезоне форвард набрал 23 (13+10) результативных очка в 76 матчах за «Ак Барс».



По некоторым сообщениям, денежная компенсация для «Ак Барса» за Кошелева составила 1000 рублей.

Зульфат Шафигуллин