«Ак Барс» обменяет хоккеиста Кошелева в «Адмирал» на 1000 рублей

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» получит в результате обмена нападающего Семена Кошелева в «Адмирал» денежную компенсацию в размере 1000 рублей. Данные по сумме трансфера приводит Metaratings.

В агентстве Winners, представляющей интересы хоккеиста, подтвердили скорый переход Кошелева в «Адмирал». Официальное объявление о сделке состоится в ближайшее время.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кошелев переходил в «Ак Барс» в результате трехстороннего обмена с участием «Авангарда» и «Металлурга» в 2023 году. Тогда омский клуб получил от казанцев форварда Дамира Жафярова, а магнитогорцы от омичей — нападающего Игоря Гераськина. «Ак Барс» в сделке выплатил «Металлургу» компенсацию за Кошелева в размере 1000 рублей.

В минувшем сезоне хоккеист набрал 23 (13+10) результативных очка в 76 матчах за «Ак Барс».

Зульфат Шафигуллин