Казанские ученые вывели засухоустойчивые сорта зерновых, повысив урожайность на 20%

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Коллектив ученых КГАУ совместно с исследователями из Ульяновска и Екатеринбурга вывели 75 новых сортов зерновых с повышенной пластичностью и устойчивостью к засухе. Это позволило повысить урожайность на 18-20%, сообщает ТАСС.

Исследования проводятся в рамках 50 долгосрочных многофакторных опытов с засухоустойчивыми сортами зерновых культур. На экспериментальных полях Агробиотехнопарка КГАУ испытываются более 200 сортов сельхозкультур.

— За период исследований уже создали 75 новых сортов зерновых с повышенной пластичностью и устойчивостью к засухе. Параллельно разработали новые биопрепараты и внедрили в производство обновленные машины для очистки и сортировки семян. Проверка в производственных условиях показала конкретные результаты: урожайность зерновых выросла на 18-20%, что напрямую повлияло на экономические показатели республики, — рассказали в пресс-службе КГАУ.

Проект охватывает три региона: Татарстан, Свердловскую и Ульяновскую области. Целью работы является повышение конкурентоспособности российского зерна на внутреннем и внешнем рынках в условиях климатических изменений.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Наши исследования направлены на решение критически важной задачи — адаптации сельского хозяйства к изменениям климата. Созданные сорта демонстрируют высокую эффективность и готовы к масштабированию в других регионах России, — отметил первый проректор КГАУ, академик-секретарь сельскохозяйственных наук Академии наук Татарстана Айрат Валиев.

Кроме того, КГАУ совместно с Ассоциацией «Элитные семена Татарстан» усовершенствовал технологии послеуборочной обработки зерна и подготовки семян.

В результате внедрения научных разработок валовая продукция АПК Татарстана достигла 310 млрд рублей, а экономический эффект от внедрения составил 15,11 млрд рублей, где 4,87 млрд принесли новые сорта, а 2,99 млрд — обновленные сельхозмашины.

Сбор зерновых может составить не менее 135 млн тонн, что превысит показатели прошлого года.

Рената Валеева