Урожай зерна в России может достичь рекордных 135 млн тонн

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Вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил о прогнозируемом рекордном урожае зерна в России в этом году. По его словам, сбор зерновых может составить не менее 135 млн тонн, что превысит показатели прошлого года. Об этом пишет «Интерфакс».

В 2024 году, по данным Росстата, сбор зерна в России без учета новых регионов составил 125,9 млн тонн, а с учетом новых регионов — 129,8 млн тонн (по оценке Минсельхоза).

Почти 20 млн га озимых культур были посеяны под урожай этого года, 93% из которых сохранились в хорошем состоянии — это выше прошлогоднего показателя. Весенние полевые работы начались на неделю раньше средних многолетних сроков, а яровой сев уже охватил 93% площади (около 52 млн га).

Реальное время / realnoevremya.ru

Вице-премьер также отметил увеличение площадей под зерновыми, масличными культурами, сахарной свеклой, овощами и картофелем в соответствии с прогнозной структурой. Он особо подчеркнул рост самообеспеченности страны семенами собственного производства, особенно в сегментах подсолнечника и сахарной свеклы, где ранее наблюдалось отставание.

Власти китайского города Шихэцзы выразили заинтересованность в создании в Тетюшах мощностей по переработке подсолнечника, выращиваемого в южной части Татарстана.



Рената Валеева