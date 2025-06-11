Аврамович из ЦСКА выделил УНИКС как одну из сильнейших команд в Единой лиге

Фото: Динар Фатыхов

Единая лига ВТБ является одним из самых престижных клубных баскетбольных турниров в Европе, победа в котором является большой честью. Такое мнение в интервью ТАСС выразил сербский баскетболист Алекса Аврамович, победитель турнира в составе московского ЦСКА.

Напомним, что ЦСКА одержал победу над петербургским «Зенитом» в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. УНИКС стал бронзовым призером чемпионата, завершив серию с «Локомотивом-Кубанью» при счете 3-1 в серии.

— Единая лига ВТБ является одним из сильнейших турниров в Европе. Считаю победу в турнире почетной, я горжусь тем, что провел сезон в такой команде, как ЦСКА, — заявил Аврамович.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Баскетболист подчеркнул высокий уровень конкуренции в лиге.

— В Европе все, кто интересуется баскетболом, знают, насколько это большой клуб [ЦСКА] и какие цели он перед собой ставит. Я бы выделил также «Зенит», УНИКС и «Локомотив-Кубань» — это очень сильные команды, — сказал он.

Ранее президент УНИКСа Евгений Богачев высказался о смене главного тренера команды. Он добавил, что с 90%-ной вероятностью Велимир Перасович продолжит работать в УНИКСе, отметил его требовательность на тренировках и дружелюбие после игр.

Рената Валеева