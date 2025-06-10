Глава Минцифры Татарстана предупредил о новой схеме мошенничества

Фото: Динар Фатыхов

Жители Татарстана стали жертвами новой волны мошенничества. Киберпреступники, представляясь сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС), обзванивают граждан и сообщают о мнимых задолженностях по налогам, требуя личные данные и доступ к государственным сервисам. Об этом предупредил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин в своем телеграм-канале.

Злоумышленники сообщают о неуплаченных налогах, необходимости подать декларацию или предлагают явиться в налоговую инспекцию для уточнения доходов.

Схема мошенничества:

мошенники представляются сотрудниками налоговой службы и сообщают о фиктивных проблемах с налогами. В качестве примера приводится ситуация, когда злоумышленники утверждают, что работодатель не предоставил справку 2-НДФЛ, и угрожают крупными штрафами;

для «решения проблемы» мошенники отправляют ссылки на фишинговые сайты или поддельные документы, при этом требуют назвать код из СМС-сообщения с портала «Госуслуги». Этот код используется для смены пароля и получения полного доступа к личному кабинету;

в некоторых случаях мошенники могут предлагать установить специальное приложение, которое на самом деле содержит вредоносное ПО.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Получив доступ к «Госуслугам», злоумышленники могут использовать персональную информацию жертвы для получения кредитов.

Как защититься:

Не разглашайте личные данные по телефону. Сотрудники ФНС не запрашивают персональные данные по телефону. Не переходите по подозрительным ссылкам. Проверяйте адреса сайтов на наличие ошибок и соответствие официальному ресурсу ФНС. Не называйте коды из SMS. Никогда не сообщайте коды подтверждения из SMS-сообщений неизвестным лицам. Проверяйте информацию в личном кабинете на сайте ФНС России. Все актуальные сведения о ваших налогах вы найдете в вашем личном кабинете на официальном сайте ФНС.

При возникновении сомнений обратитесь в налоговый орган лично или по телефонам, указанным на сайте ФНС России.

О том, как мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных мошенничеств, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева