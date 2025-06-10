Глава Минцифры Татарстана предупредил о новой схеме мошенничества
Жители Татарстана стали жертвами новой волны мошенничества. Киберпреступники, представляясь сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС), обзванивают граждан и сообщают о мнимых задолженностях по налогам, требуя личные данные и доступ к государственным сервисам. Об этом предупредил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин в своем телеграм-канале.
Злоумышленники сообщают о неуплаченных налогах, необходимости подать декларацию или предлагают явиться в налоговую инспекцию для уточнения доходов.
Схема мошенничества:
- мошенники представляются сотрудниками налоговой службы и сообщают о фиктивных проблемах с налогами. В качестве примера приводится ситуация, когда злоумышленники утверждают, что работодатель не предоставил справку 2-НДФЛ, и угрожают крупными штрафами;
- для «решения проблемы» мошенники отправляют ссылки на фишинговые сайты или поддельные документы, при этом требуют назвать код из СМС-сообщения с портала «Госуслуги». Этот код используется для смены пароля и получения полного доступа к личному кабинету;
- в некоторых случаях мошенники могут предлагать установить специальное приложение, которое на самом деле содержит вредоносное ПО.
Получив доступ к «Госуслугам», злоумышленники могут использовать персональную информацию жертвы для получения кредитов.
Как защититься:
- Не разглашайте личные данные по телефону. Сотрудники ФНС не запрашивают персональные данные по телефону.
- Не переходите по подозрительным ссылкам. Проверяйте адреса сайтов на наличие ошибок и соответствие официальному ресурсу ФНС.
- Не называйте коды из SMS. Никогда не сообщайте коды подтверждения из SMS-сообщений неизвестным лицам.
- Проверяйте информацию в личном кабинете на сайте ФНС России. Все актуальные сведения о ваших налогах вы найдете в вашем личном кабинете на официальном сайте ФНС.
При возникновении сомнений обратитесь в налоговый орган лично или по телефонам, указанным на сайте ФНС России.
О том, как мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных мошенничеств, — в материале «Реального времени».
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