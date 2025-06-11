В Татарстане не хватает кадров в розничной торговле и медицине

Фото: Динар Фатыхов

Представили данные о ситуации на рынке труда Татарстана за последний месяц. Несмотря на умеренный уровень конкуренции (6,1 резюме на вакансию), в некоторых отраслях наблюдается острый дефицит специалистов. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики hh.ru.

Наиболее острая нехватка кадров по-прежнему отмечается в розничной торговле. На одну вакансию приходится всего 1,6 резюме, тогда как оптимальный показатель составляет 4,0–7,9. За месяц конкуренция снизилась незначительно (на 0,1 пункта) из-за уменьшения числа резюме на 5% при одновременном росте числа вакансий на 1%. Медианная зарплата в розничной торговле в мае составила 50 700 рублей, увеличившись на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Значительный дефицит кадров сохраняется и в сфере медицины и фармацевтики, где на одну вакансию приходится 2,9 резюме. За месяц количество как вакансий, так и резюме сократилось на 6%. Средняя зарплата в этой сфере достигла 65 000 рублей.

Также определенные сложности с поиском персонала испытывают компании в сфере продаж и обслуживания клиентов. Уровень конкуренции здесь находится на нижней границе нормы (4,0 резюме на вакансию), снизившись на 0,3 пункта за месяц. Это связано со снижением числа резюме на 6%. Средняя зарплата в этой области составила 69 000 рублей, показав снижение на 1,7% за месяц.

Спрос на специалистов в сфере кибербезопасности в России увеличивается на 18% в год. Только за первые три месяца 2025 года было открыто 41 800 вакансий в области информационной безопасности.

Рената Валеева