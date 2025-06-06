Спрос на специалистов по кибербезопасности в России вырос на 18% за год

Фото: Мария Зверева

Спрос на специалистов в сфере кибербезопасности в России увеличивается на 18% в год. Только за первые три месяца 2025 года было открыто 41 800 вакансий в области информационной безопасности, что составляет почти половину от общего числа вакансий за весь 2024 год. Об этом сообщили «Ведомости».

Татьяна Фомина, директор по IT и кибербезопасности hh.ru, заявила, что зарплаты в этой сфере растут быстрее, чем в целом по IT. Медианная зарплата увеличилась на 28% с 2021 года, достигнув 99 900 рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Причинами роста спроса на специалистов по кибербезопасности являются увеличение угроз из-за цифровизации, регуляторное давление и дефицит квалифицированных кадров. Фомина добавила, что для опытных специалистов зарплаты могут достигать 259 200 рублей, тогда как предложения для младших позиций часто оказываются ниже ожиданий соискателей.

Напомним, что, согласно совместному исследованию TECNO и hh.ru, количество вакансий с упоминанием искусственного интеллекта превысило 4,2 тыс., увеличившись на 4% за год. Особенно активны IT-отрасль (более 1,7 тыс.), финансовый сектор (около 1 тыс.) и сфера образования (более 300).



Анастасия Фартыгина