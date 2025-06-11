Российский экспорт гречки в США достиг пика за девять месяцев

Фото: Динар Фатыхов

В апреле 2025 года поставки российской гречки в США достигли максимального значения с августа 2022 года, составив $376,2 тыс., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные американской статистической службы.

Это в 5,6 раза больше, чем в марте, и в 2,3 раза больше, чем в апреле 2024 года. Лишь в августе прошлого года объем экспорта был выше — $378,4 тысячи.

Несмотря на апрельский скачок, за первые четыре месяца 2025 года общий объем поставок гречки из России в США остался на уровне прошлого года, составив $732,7 тыс.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Россия заняла второе место среди основных поставщиков гречки в США, уступив Канаде, экспорт которой тем не менее сократился в 2,3 раза и составил $1,1 млн. Третье место заняла Украина с объемом поставок в $99,7 тыс.

В 2024 году Россия стала шестой среди крупнейших экономик мира по степени независимости от экспорта.



Рената Валеева