Россия заняла шестое место в мире по низкой зависимости от экспорта

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году Россия стала шестой среди крупнейших экономик мира по степени независимости от экспорта. По данным РИА «Новости», зависимость Российской Федерации от внешней торговли составила всего 21,9%, что вдвое меньше среднего показателя, 40,7%, среди 25 стран с наибольшим номинальным ВВП.

На первом месте по зависимости от экспорта находится Ирландия, где поставки товаров и услуг за границу составляют рекордные 148% ВВП. В топ-5 также вошли Индия и Китай с 21 и 21,1% соответственно. Меньше всего от экспорта зависят США, чья доля составляет лишь 10,9%.

При этом Германия (41,8%) и Южная Корея (44,6%) имеют высокую зависимость от внешней торговли, а абсолютным лидером с наибольшей долей экспорта является Ирландия с 147,6% ВВП.

Напомним, что в России прогнозируют значительный рост экспорта рыбной продукции из страны в 2025 году. Ожидается, что объем экспорта превысит $6 млрд, что значительно больше показателя 2024 года в $4,8 млрд. В частности, экспорт рыбного филе оценивается на уровне $500 млн.



Анастасия Фартыгина