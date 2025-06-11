В Казани снижается спрос на жилье после отмены льготной ипотеки

Фото: Максим Платонов

Казань вошла в число российских городов-миллионников, где зафиксировано снижение объемов распроданности строящегося жилья после отмены льготной ипотеки. Аналитики проекта «Движение.ру» отмечают снижение этого показателя в столице Татарстана на 22% — с 105% до 83%, пишут «Известия».

К такому выводу пришли эксперты, изучив ситуацию на рынке жилья с июня 2024-го по июнь текущего года в 16 крупнейших городах России, включая Тюмень.

Согласно исследованию, за год после отмены льготной ипотеки в зоне риска из-за нераспроданности жилья оказалось 11 крупнейших городов, в то время как в 2024 году это был только Воронеж. Снижение объемов распроданности может привести к финансовым проблемам у застройщиков, считают аналитики.

Рост показателя по соотношению распроданности возводимого жилья к его строительной готовности зафиксирован только в Москве и Санкт-Петербурге. В остальных городах аналитики зафиксировали его снижение.

Реальное время / realnoevremya.ru

Сильнее всего уменьшение объемов распроданности произошло в Нижнем Новгороде (на 36%), Челябинске (на 35%) и Красноярске (на 32%). В зоне риска оказались города, где соотношение объемов распроданности к стройготовности составило 70% и менее.

В исследовании отмечается, что объемы кредитования на первичном рынке снизились почти в три раза, а большинство городов увеличили объемы стройки, что привело к рекордному росту нераспроданных площадей.

«Реальное время» опросило экспертов из строительной и автомобильной отрасли о том, как изменится покупательная способность на фоне снижения ставки и что будет со ставками по кредитам.

Рената Валеева