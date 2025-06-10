В России увеличат штраф за отказ остановиться по требованию полиции до 10 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

Госдума России приняла законопроект, который увеличивает штраф за отказ водителя остановиться по требованию полиции до 10 тыс. рублей. Это решение было принято на пленарном заседании 10 июня, пишет ТАСС.

Сейчас штраф за такое нарушение составляет от 500 до 800 рублей. Новые правила, которые вступят в силу после окончательного одобрения, устанавливают штрафы в размере от 7 до 10 тыс. рублей. Также предусмотрено, что за повторное нарушение водители могут лишиться прав на срок до шести месяцев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Законопроект также включает изменения в статью 12.21.1 Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся правил движения тяжеловесного транспорта. Теперь за отказ пройти весовой контроль водителю грозит штраф в размере 10 тыс. рублей, а владельцу автомобиля — 600 тыс. рублей.

Напомним, что Госдума предложила разрешить тонировку на передних боковых стеклах автомобилей



Анастасия Фартыгина