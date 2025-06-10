Суд назвал кражу самой «популярной» статьей преступлений среди подростков

Фото: Реальное время

Судебный департамент при Верховном суде России опубликовал статистику, показывающую, какие преступления наиболее распространены среди несовершеннолетних. На первом месте среди правонарушений — кража, за которую осуждены почти 5 тыс. подростков.

В прошлом году в стране было осуждено почти 12 тыс. несовершеннолетних. Из них 1 129 — девушки. Более 5 тыс. подростков выросли в неполных семьях, а 900 воспитывались вне семьи. Примечательно, что 3 682 человека не учились и не работали.

Также стоит уточнить, что более тысячи подростков совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения, а 33 — под воздействием наркотиков. Почти три тысячи несовершеннолетних действовали в группе со взрослыми.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо кражи, среди распространенных преступлений значатся угон автомобилей (1,3 тыс. случаев) и мошенничество (738 случаев). За убийство осуждены почти сто подростков, а 344 — за преступления против половой неприкосновенности.

Суды отправили в колонии 2 222 несовершеннолетних, 3 777 получили условные сроки, а 1 397 — штрафы. Почти две тысячи подростков были освобождены от наказания или не получили его вовсе.

Напомним, что за первые четыре месяца 2025 года число преступлений, совершенных несовершеннолетними, выросло на 48,8% — с 258 до 384 случаев. Наиболее криминогенными территориями стали Казань, Набережные Челны, Нижнекамский, Альметьевский, Арский и Кукморский районы. Родители подростков полностью не осведомлены обо всех видах манипуляций, которые склоняют несовершеннолетних к преступлениям. Подробнее о подростковой преступности и мерах служб — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина