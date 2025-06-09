Только 17% детей мигрантов допущены к экзамену по русскому языку

Фото: Реальное время

Лишь 498 детей мигрантов (17% от общего числа заявившихся — 2868) прошли отборочный экзамен по русскому языку, необходимый для поступления в российские школы. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

За два месяца действия обязательного тестирования в школы были приняты всего 4% подавших заявления детей мигрантов.

Володин подчеркнул критичность сложившейся ситуации и объявил о рассмотрении на этой неделе в Госдуме законопроекта о передаче данных о детях мигрантов в Министерство внутренних дел. По мнению спикера, это позволит усилить контроль и учет детей мигрантов, находящихся на территории России, и обеспечить более эффективную поддержку в изучении русского языка и адаптации к системе образования.

Рената Валеева