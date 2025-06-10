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Закон о партнерском финансировании в России продлят до 2028 года

18:23, 10.06.2025
Закон о партнерском финансировании в России продлят до 2028 года
Фото: Михаил Захаров

В первом чтении принят законопроект, который предлагает продлить срок действия закона о партнерском финансировании до 2028 года. Об этом сообщил депутат Госдумы от Татарстана Максим Топилин в своем телеграм-канале.

Этот закон направлен на создание стандартов для партнерского финансирования и установление требований к рекламе участников. Работу по разработке стандартов будет вести комитет, созданный ассоциацией кредитных организаций с участием представителей рынка.

Партнерское финансирование считается одним из эффективных инструментов для экономического развития страны. Эксперимент по его внедрению стартовал 1 сентября 2023 года в Татарстане, Башкортостане, Чечне и Дагестане.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В конце 2024 года Центробанк подвел итоги эксперимента. По состоянию на конец сентября прошлого года объем сделок составил 2,8 млрд рублей, причем Татарстан стал лидером по их количеству.

Анастасия Фартыгина

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