Зеленский вводит бессрочные санкции против детского лагеря «Артек» в Крыму

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении бессрочных санкций против Международного детского центра «Артек» и общественной организации «Движение Первых», сообщает ТАСС.

Согласно документу, опубликованному на сайте президента, в список попали девять юрлиц, включая «Российское общество «Знание» и морскую организацию «Тайфун». Также под санкции попали «Движение Первых» в Херсонской области, Мелитопольский государственный университет и несколько других организаций, связанных с Россией.

Кроме того, санкции затронули 46 физических лиц, среди которых чиновники и предприниматели из новых регионов России.

Также сегодня Зеленский заявил, что только он имеет право вести переговоры с Россией по вопросам территориальной целостности страны.

