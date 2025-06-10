Владимир Зеленский хочет сам вести переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только он имеет право вести переговоры с Россией по вопросам территориальной целостности страны. В интервью венгерскому изданию Valasz Online он подчеркнул, что украинская делегация не уполномочена обсуждать суверенитет Украины.

— Исходя из этого, наша делегация имеет мандат на обсуждение гуманитарных вопросов. Однако у них нет мандата на обсуждение суверенитета и территориальной целостности Украины. Моя работа — вести переговоры по территориям, — сказал Зеленский.

В начале июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Россией и Украиной. По итогам встречи стороны согласовали масштабный обмен военнопленными, который включает передачу больных и тяжелораненых по принципу «всех на всех». Максимальное количество обмениваемых лиц составит не менее 1 000 человек.

На прошлой неделе генерал-лейтенант Александр Зорин из российской переговорной группы сообщил о возможном переносе процедуры передачи тел на следующую неделю. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что оправдания Киева по поводу нежелания принимать тела не выглядят убедительными, и добавил, что Россия готова соблюдать достигнутые договоренности.

Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал новые списки идентифицированных погибших украинских военнослужащих. В списке из 91 пункта указаны имена бойцов и места их гибели

В понедельник в рамках стамбульских договоренностей в Россию прибыл военно-транспортный самолет Ил-76 с возвращенными из украинского плена российскими военными, которые имеют ранения или моложе 25 лет.

