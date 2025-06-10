Госдума одобрила закон о родительском контроле за детскими банковскими счетами

Фото: Динар Фатыхов

Госдума России приняла закон, который позволяет родителям и законным представителям получать информацию о банковских счетах и вкладах своих детей в возрасте от 14 до 18 лет. Это решение было принято сразу во втором и третьем чтениях.

По новому закону, родители смогут запрашивать выписки по счетам своих детей, что поможет защитить подростков от мошенников, пытающихся вовлечь их в финансовые схемы.

— Это поможет дополнительно защитить подростков от попыток преступников, — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Финансовые учреждения смогут идентифицировать законных представителей через государственные информационные системы. Если такая информация недоступна, банки смогут выдать справку на основе документов, таких как свидетельство о рождении или акт о попечительстве.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, закон запрещает открытие банковских счетов для подростков без согласия их родителей. Исключение сделано только для случаев, когда несовершеннолетний достиг 16 лет и стал полностью дееспособным, вступил в брак или получил разрешение родителей на ведение бизнеса.

Ожидается, что новые правила вступят в силу с 1 июля 2026 года.

С начала лета в России вводят ограничения на денежные переводы и усиливают контроль за перечислением средств. Появятся и новые меры борьбы с мошенничеством: если снятие наличных покажется банку подозрительным — карту заблокируют. Если вовремя не подать уведомление о начале бизнеса, придется заплатить штраф, а снять самозапрет на кредитование станет сложнее. Об этих и других изменениях в законодательстве и новых правилах с июня — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина