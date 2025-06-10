Минобрнауки Татарстана потратит на дубляж мультфильмов на татарский язык 2,2 млн
Выполнить работы необходимо до конца 2025 года
Министерство образования и науки Татарстана объявило о проведении тендера на оказание услуг по дублированному переводу отечественных мультипликационных фильмов на татарский язык. Согласно документации, исполнитель должен предоставить не менее 52 мультфильмов с качественной озвучкой до 10 декабря 2025 года.
Победитель тендера должен будет представить результаты по строгим требованиям: формат записи wav с частотой дискретизации 44100 Гц, битрейт 16 бит на сэмпл, стереозвучание. Каждый мультфильм должен иметь продолжительность не менее 5 минут.
Особое внимание уделяется качеству перевода и дубляжа. Исполнитель обязан обеспечить точное соответствие оригинального смысла, правильную артикуляцию героев и профессиональное озвучивание актерами, максимально соответствующими характеристикам персонажей.
Исполнитель должен представить соглашение с правообладателем на использование фильмов, пробные образцы озвучки длительностью не менее 30 секунд на каждого героя, а также исключительное право на использование переведенных версий. Кроме того, требуется представить отчетную финансовую документацию и акт приемки-сдачи услуг.
Важным условием является отсутствие рекламных блоков в мультфильмах и право на размещение татарской версии на официальном сайте министерства в течение 12 месяцев после предоставления.
Ранее «Реальное время» сообщало, что Министерство образования и науки Татарстана опубликовало результаты ЕГЭ по истории, литературе и химии, сданного 23 мая.
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