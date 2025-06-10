В Татарстане назвали школы-лидеры по числу стобалльников на ЕГЭ

Фото: Максим Платонов

Министерство образования и науки Татарстана опубликовало результаты ЕГЭ по истории, литературе и химии, сданного 23 мая. В ведомстве назвали образовательные организации, которые имеют больше всего стобалльников.

Лидерами по числу стобалльников по химии стали:

средняя общеобразовательная школа №30 Набережных Челнов — 7 выпускников;

лицей №116 имени Героя Советского Союза А.С. Умеркина Вахитовского района Казани — 6 выпускников;

лицей-интернат для одаренных детей с углубленным изучением химии — филиал КНИТУ в п. Дубровка — 6 выпускников;

средняя общеобразовательная школа №19 с углубленным изучением отдельных предметов Набережных Челнов — 5 выпускников;

лицей №78 им. А.С. Пушкина Набережных Челнов — 3 выпускника;

лицей №131 Вахитовского района Казани — 3 выпускника;

Арская средняя общеобразовательная школа №1 им. В.Ф. Ежкова с углубленным изучением отдельных предметов — 3 выпускника.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По литературе лучшие результаты показали:

гимназия №19 Приволжского района Казани — 4 выпускника;

гимназия №7 имени Героя России А.В. Козина Ново-Савиновского района Казани — 3 выпускника;

гимназия №96 Вахитовского района Казани — 3 выпускника.

Единственным стобалльником по истории в республике стал Юсуф Миннегалиев, выпускник Международной школы Казани.

Напомним, что с 23 мая по 11 июня в России проходит основной период экзаменов. По данным Рособрнадзора, за нарушения правил уже удалены около 500 участников тестирования.

Рената Валеева