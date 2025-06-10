Казанцы стали чаще ездить на поездах в Санкт-Петербург

Направление Казань — Санкт-Петербург показало рост на 28,1%

Фото: Максим Платонов

По итогам первых пяти месяцев 2025 года зафиксирован значительный рост пассажиропотока на железнодорожных направлениях в Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Аналитические данные показывают положительную динамику перевозок по основным маршрутам. Так, направление Нижний Новгород — Санкт-Петербург демонстрирует рост на 15,8% с показателем 56,5 тысячи перевезенных пассажиров. Маршрут Казань — Санкт-Петербург показал наиболее значительный рост — 28,1%, с общим пассажиропотоком 28 тысяч человек. По направлению Киров — Санкт-Петербург зафиксирован рост на 8,4% (24 тысячи пассажиров). Маршрут Ижевск — Санкт-Петербург показал увеличение на 4,5% с показателем 9,3 тысячи пассажиров.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

В начале мая «Реальное время» сообщало, что РЖД увеличили количество мест в поездах до Казани из-за ограничений авиасообщения. Дополнительные вагоны были включены на популярных маршрутах, таких как Москва — Санкт-Петербург, Адлер — Москва и Нижний Новгород — Москва.

Дмитрий Зайцев