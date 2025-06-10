Минниханов провел совещание по вопросу подготовки «Новой волны» в Казани

Сегодня состоялось совещание под руководством раиса Татарстана Рустама Минниханова, посвященное подготовке к Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна», который пройдет в Казани с 21 по 26 августа 2025 года. Участники обсудили ход работ по благоустройству площадки проведения конкурса, вопросы приема гостей и другие организационные моменты.

Подробный доклад о ходе подготовки представил мэр Казани Ильсур Метшин, являющийся зампредседателя оргкомитета. Напомним, что организационный комитет возглавляет премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, а председателем жюри станет композитор Игорь Крутой.

«Новая волна», после проведения в Юрмале, Сочи и «Сириусе», впервые состоится в Казани на специально построенной площадке New Wave Hall.

«Новая волна» пройдет на площади перед Центром семьи «Казан», где будет возведена временная конструкция, рассчитанная на 2 500 зрителей. Вокруг площадки планируется благоустроить 6 тыс. кв. метров. Организаторы ожидают присутствие около 300 VIP-гостей, 150 артистов ежедневно, 300 членов оргкомитета и 100 волонтеров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо молодых исполнителей, на конкурсе выступят звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Алсу, Дима Билан, Николай Басков, Олег Газманов, Люся Чеботина, Сергей Лазарев и другие.

Рената Валеева