Песошин возглавит оргкомитет конкурса «Новая волна» в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин возглавил организационный комитет международного песенного конкурса «Новая волна», который впервые пройдет в Казани с 21 по 26 августа 2025 года. Соответствующее распоряжение в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Композитор Игорь Крутой станет председателем жюри конкурса. Зампредседателя оргкомитета назначен мэр Казани Ильсур Метшин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Оргкомитет будет координировать работу всех служб и ведомств, задействованных в подготовке и проведении конкурса. В его задачи входит разработка и реализация межведомственного плана мероприятий, включающего вопросы обеспечения безопасности, транспортной доступности, медицинского сопровождения, развития туристической инфраструктуры и другие аспекты, необходимые для комфортного пребывания участников и гостей конкурса.

Материально-техническое обеспечение деятельности оргкомитета возложено на Аппарат Кабмина Татарстана.

Напомним, конкурс мечтали провести еще в прошлом десятилетии. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Рената Валеева