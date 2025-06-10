В Татарстане завершено расследование дела главы Камполян о взятке в 118 тыс. рублей

СУ СКР по Татарстану завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы поселка городского типа Камские Поляны Рината Салахутдинова, директора МКП «Водоканал» Дениса Леушина и директора ООО «Наш дом Камские Поляны» Екатерины Медниковой. Все трое обвиняются в коррупционных преступлениях, сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, в январе 2025 года Салахутдинов получил взятку через посредника Леушина от Медниковой. Взятка представляла собой дорогостоящий телефон с аксессуарами общей стоимостью 118 тыс. рублей. Взамен Салахутдинов должен был обеспечить содействие в подписании актов выполненных работ по муниципальным контрактам, заключенным ООО «Наш дом Камские Поляны», и не применять меры реагирования в случае выявления нарушений при исполнении этих контрактов.

Салахутдинов обвиняется по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки), Леушин — по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), а Медникову — по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Рената Валеева