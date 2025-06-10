В аэропорту Нижнекамска второй раз за день ввели ограничения на полеты
В аэропорту Нижнекамска снова ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Прошлые ограничения были введены в 4.55 и продлились до 9.30 мск.
За ночь над территорией Татарстана сбиты четыре украинских беспилотника, сообщило Минобороны России.
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