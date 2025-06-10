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В аэропорту Нижнекамска второй раз за день ввели ограничения на полеты

11:32, 10.06.2025
В аэропорту Нижнекамска второй раз за день ввели ограничения на полеты
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В аэропорту Нижнекамска снова ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Прошлые ограничения были введены в 4.55 и продлились до 9.30 мск.

За ночь над территорией Татарстана сбиты четыре украинских беспилотника, сообщило Минобороны России.

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