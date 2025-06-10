Для аэропортов Казани и Нижнекамска сняли режим «Беспилотная опасность»

Для аэропортов Казани и Нижнекамска с 09.10 мск снят режим «Беспилотная опасность». Об этом говорится в приложении МЧС.

предоставлено МЧС России

Ранее в Татарстане ввели режим «беспилотной опасности» из-за угрозы атак БПЛА. С 03.20 мск в республике и в аэропорту Казани объявлены временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов. Также режим «Угроза атаки БПЛА» был введен в аэропорту Нижнекамска с 04.10.

Над территорией Татарстана за ночь сбиты четыре украинских беспилотника, сообщило Минобороны России. По словам мэра Нижнекамска Радмира Беляева и главы Елабужского района Рустема Нуриева, БПЛА сбиты над Нижнекамском и Елабугой. Разрушений и пострадавших нет.