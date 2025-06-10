В Татарстане средняя цена подержанного автомобиля достигла 1,62 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в Татарстане в мае 2025 года составила 1,62 млн рублей, что на 1,6% выше, чем в апреле. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики «Авто.ру Оценка».

Несмотря на общий рост цен, наблюдается снижение стоимости некоторых популярных моделей. Больше всего подешевел Hyundai ix35 — на 7,9%, до 1,24 млн рублей. За ним следуют Chery Arrizo 8 (-7,8%; 2,27 млн рублей), BMW X1 (-7,2%; 1,4 млн рублей), BMW 3er (-7,1%; 1,15 млн рублей) и Hyundai Tucson (-6,4%; 3,25 млн рублей).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На федеральном уровне также наблюдается смешанная тенденция. Средняя цена подержанных отечественных автомобилей снизилась на 3%, до 703 тысяч рублей, китайских — на 3%, до 2,17 млн рублей.

Иномарки из Европы, Японии и Южной Кореи подешевели за год на 6%, составив в среднем 2,35 млн рублей. Американские автомобили стали дешевле на 9% за год, их средняя цена достигла 1,32 млн рублей.

В мае 2025 года средняя цена нового автомобиля в России составила более 2,9 млн рублей.

Рената Валеева