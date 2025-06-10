Минниханов встретился с военным прокурором ЦВО
Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с военным прокурором Центрального военного округа, генерал-майором юстиции Константином Ольховатенко. Встреча состоялась в Доме правительства, сообщили в пресс-службе.
В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес для руководства республики и Центрального военного округа.
Ранее Минниханов встретился с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллой Самойловой.
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