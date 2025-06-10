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Минниханов встретился с военным прокурором ЦВО

10:29, 10.06.2025
Минниханов встретился с военным прокурором ЦВО
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с военным прокурором Центрального военного округа, генерал-майором юстиции Константином Ольховатенко. Встреча состоялась в Доме правительства, сообщили в пресс-службе.

взято с сайта tatarstan.ru

В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес для руководства республики и Центрального военного округа.

Ранее Минниханов встретился с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллой Самойловой.

Рената Валеева

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