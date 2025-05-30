Минниханов обсудил с руководителем Росздравнадзора вопросы здравоохранения

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллой Самойловой. Встреча состоялась в Доме Правительства.

Ключевыми темами обсуждения стали вопросы взаимодействия региона с Росздравнадзором, подготовки и обеспечения медицинских учреждений квалифицированными кадрами, а также обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан.

Стороны обсудили реализацию нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» за период с 2019 по 2024 год, а также ход реализации в 2025 году новых проектов — «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».

Самойлова отметила положительную динамику развития здравоохранения в Татарстане и подчеркнула, что каждый ее визит в регион позволяет открывать новые перспективные направления сотрудничества. Она также высоко оценила инфраструктуру МВЦ «Казань Экспо», назвав площадку удобной для проведения мероприятий различных форматов.

В Татарстане активно продолжается капремонт объектов здравоохранения. В рамках двух республиканских программ и нацпроекта ремонт охватывает 226 объектов.

Рената Валеева