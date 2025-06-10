Всемирный банк повысил порог крайней бедности до $3 в день

Фото: Татьяна Демина

Всемирный банк объявил о повышении международной черты крайней бедности с $2,15 до $3 в день на человека. Об этом говорится на официальном сайте организации. Предыдущий порог, установленный в 2022 году, базировался на данных о паритете покупательной способности (ППС) стран за 2017 год.

— Новая международная черта бедности составляет $3 на человека в день, заменяя предыдущую черту в $2,15, — говорится в заявлении. Это означает, что любой человек, располагающий менее чем $3 в день, теперь официально считается живущим в условиях крайней нищеты.

Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

ППС — ключевой показатель, используемый для перевода различных валют в единую сопоставимую единицу с учетом разницы цен в разных странах. Регулярное обновление международной черты бедности необходимо для отражения изменений мировых цен. В последний раз показатель корректировался в 2022 году, когда данные ППС были обновлены с 2011 до 2017 года. По данным за 2022 год, около 838 млн человек жили за чертой крайней бедности по старым показателям.

Напомним, Татарстан занимает третье место в России по минимальному уровню бедности после Ямало-Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.



Рената Валеева