Татарстан вошел в тройку регионов с самым низким уровнем бедности в России

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занимает третье место в России по минимальному уровню бедности после Ямало-Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга. Об этом сообщила министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире.

— Мы стали третьими по стране после Ямало-Ненецкого округа и Санкт-Петербурга, где за чертой бедности по 3,5% населения. В Татарстане данный показатель составляет 3,8%. В республике 152 тыс. человек с доходами ниже прожиточного минимума. После нас на четвертом месте идет Москва, — рассказала она.

Для сравнения, в 2017 году уровень бедности в регионе составлял 7,3%, а число граждан с доходами ниже прожиточного минимума достигало 289 тыс. человек.

По словам Зариповой, снижение уровня бедности связано с ростом оплаты труда и улучшением качества жизни населения. В республике продолжается работа комиссии по легализации «серой» занятости.

Повышение доходов населения соответствует целям национального проекта «Кадры».

Напомним, что средняя зарплата в России впервые превысила 91 тыс. рублей, увеличившись на 15,5% по сравнению с предыдущим годом.

Матвей Гавриков