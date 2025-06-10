В России не собираются вводить горячее питание на ЕГЭ

Рособрнадзор считает введение обедов на экзаменах нецелесообразным

Фото: Александр Ильин

Рособрнадзор не видит смысла во введении полноценного горячего питания на ЕГЭ, поэтому вводить обеденные перерывы не планируется. Об этом ТАСС сообщает руководитель ведомства Анзор Музаев.

— В нынешней модели экзамены ОГЭ и ЕГЭ проводятся по времени так, что перерыв для перекусов соответствует нормам СанПиН. При этом детям разрешено брать с собой перекус в аудиторию в период проведения экзамена, — отметил он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Соответствующее обращение по питанию на экзаменах депутаты Госдумы до этого направили министру просвещения РФ Сергею Кравцову.



Ранее Рособрнадзор также не поддержал предложение разрешить пересдачу ЕГЭ в том же году в случае, если школьник был удален с экзамена.

Дарья Сайфиева