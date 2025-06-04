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Рособрнадзор не поддержал идею разрешить пересдачу ЕГЭ в том же году после удаления с экзамена

19:05, 04.06.2025
Рособрнадзор не поддержал идею разрешить пересдачу ЕГЭ в том же году после удаления с экзамена
Фото: Максим Платонов

Рособрнадзор не поддержал предложение, выдвинутое депутатом Госдумы Владимиром Кошелевым, разрешить пересдачу ЕГЭ в том же году для учеников, удаленных с экзамена за нарушение правил.

По действующим нормам, такие ученики могут пересдать только обязательные предметы, русский язык и базовую математику, в дополнительный период с 4 по 23 сентября 2025 года.

В ведомстве пояснили, что удаление за нарушение порядка проведения ЕГЭ является мерой обеспечения объективности экзаменационных процедур и создает равные условия для всех участников.

Напомним, что генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам по всей стране обеспечить контроль за соблюдением прав учащихся во время экзаменационной кампании.

Матвей Гавриков

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