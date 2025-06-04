Рособрнадзор не поддержал идею разрешить пересдачу ЕГЭ в том же году после удаления с экзамена
Рособрнадзор не поддержал предложение, выдвинутое депутатом Госдумы Владимиром Кошелевым, разрешить пересдачу ЕГЭ в том же году для учеников, удаленных с экзамена за нарушение правил.
По действующим нормам, такие ученики могут пересдать только обязательные предметы, русский язык и базовую математику, в дополнительный период с 4 по 23 сентября 2025 года.
В ведомстве пояснили, что удаление за нарушение порядка проведения ЕГЭ является мерой обеспечения объективности экзаменационных процедур и создает равные условия для всех участников.
Напомним, что генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам по всей стране обеспечить контроль за соблюдением прав учащихся во время экзаменационной кампании.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.