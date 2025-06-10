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Доходы россиян выросли на 27% за два года, но закредитованность осталась высокой

09:41, 10.06.2025
Доходы россиян выросли на 27% за два года, но закредитованность осталась высокой
Фото: Михаил Захаров

Медианный доход россиян в расчете на одного члена домохозяйства в 2024 году достиг 27,8 тыс. рублей, что на 27% больше, чем в 2022 году, свидетельствуют данные Банка России. Это означает, что половина населения страны имеет доход выше, а половина — ниже этой суммы.

Несмотря на значительный номинальный рост, реальный прирост доходов с учетом инфляции составил от 13% до 17% в девяти из десяти децильных групп населения (домохозяйства разделены на десять групп по уровню благосостояния). При этом наименее обеспеченные 10% домохозяйств показали более значительный рост — 30%. Основными источниками доходов остаются трудовые доходы и социальные трансферты, доля которых выросла в трех низкодоходных группах.

Медианный размер финансовых активов домохозяйств в 2024 году варьировался от 7 тыс. рублей у самых бедных до 100 тыс. рублей у самых богатых. Банковские счета остаются наиболее распространенным видом активов (75% домохозяйств), а медианный размер средств на них вырос с 20 до 30 тыс. рублей. Доля домохозяйств, имеющих сбережения, увеличилась с 47 до 51%. В то же время инвестиции в акции, облигации и другие инструменты остаются низкими — менее 2% домохозяйств владеют ими.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Задолженность населения остается значительной. В 2024 году финансовые обязательства имели 20% домохозяйств (против 23% в 2022 году), чаще всего это потребительские кредиты (8%). Медианный размер невыплаченной задолженности вырос с 140 до 200 тыс. рублей. Хотя доля домохозяйств, осуществляющих ежемесячные кредитные платежи, осталась на уровне 25%, отношение этих платежей к доходам снизилось с 17,5 до 16,7%.

Средняя предлагаемая зарплата в Татарстане по итогам мая 2025 года составила 70 тыс. рублей. Однако, как выяснилось, зарплатные ожидания соискателей оказались выше на 10 тыс. рублей, составляя 80 тыс. рублей.

Рената Валеева

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ЭкономикаОбщество

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