В Татарстане средняя предлагаемая зарплата достигла 70 тысяч рублей

Фото: Михаил Захаров

Средняя предлагаемая зарплата в Татарстане по итогам мая 2025 года составила 70 тыс. рублей. Однако, как выяснилось, зарплатные ожидания соискателей оказались выше на 10 тыс. рублей, составляя 80 тыс. рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ Волга-Урал».

Несмотря на высокую среднюю предлагаемую зарплату, на рынке труда Татарстана сохраняется умеренная конкуренция. На одну вакансию приходится 6,1 резюме, что на 0,5 пункта выше, чем средний показатель по России.

Активность работодателей в мае продолжила снижаться. За месяц было размещено более 30,3 тыс. вакансий, что на 30% меньше, чем в мае 2024 года. Параллельно с этим наблюдается значительный рост активности соискателей: они создали или обновили 185 тыс. резюме, что на 36% больше, чем годом ранее.

В этом месяце жители Татарстана получат аванс меньшего размера, чем обычно. Это связано с тем, что в первой половине июня будет всего семь рабочих дней.

Рената Валеева