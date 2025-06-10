В Госдуме хотят закрепить приоритет прав человека над животными

Обсудить новый законопроект депутаты могут на следующем заседании рабочей группы 7 июля

Фото: Инна Серова

Первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила на законодательном уровне закрепить приоритет здоровья и жизни человека над животными. Об этом сообщает «Парламентская газета».

— Это идеологический документ, который сформулирует суть нашей работы. Вместе с юристами мы предложим формулировки, на которых впоследствии сможем строить работу, — сказала Буцкая.

Члены рабочей группы предварительно договорились провести встречу 7 июля. На заседании может быть обсужден новый законопроект. Пока Татьяна Буцкая озвучила эту инициативу лишь на словах.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В пяти регионах уже приняли законопроекты, разрешающие усыплять агрессивных бездомных собак, напавших на людей. Первым регионом, в котором разрешили проводить эвтаназию, стала Бурятия. На сегодняшний день аналогичные меры введены в Астраханской области, Алтайском крае, Кемеровской области, Забайкальском крае и Чукотском автономном округе.

Татарстан выступает против усыпления животных и ищет альтернативные способы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Дарья Сайфиева